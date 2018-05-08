Украинские военные пострадали в результате массового отравления в Черкассах

Киев, 8 мая. В украинском городе Черкассы, где сегодня произошло массовое отравление детей неизвестным веществом, пострадали два военнослужащих ВСУ. Оба потеряли сознание у школы, откуда были госпитализированы ученики и два учителя.

По данным местного телеканала, пострадавшие военные проходят службу в автобате, расположенном рядом с этим учебным заведением. Сейчас идет проверка в воинской части, однако результаты ее пока неизвестны.

СМИ сообщили о нескольких возможных версиях отравления. Согласно одному из них, произошел выброс с одного из промышленных предприятий, не исключается также разгерметизация автомобильной цистерны, перевозившей химикаты. При этом не исключается, что это могло произойти еще в понедельник, а из-за сильного ливня осадки вещества во вторник осели на землю. Кроме того, есть предположение, что это был «некий газообразный выброс».

Отметим, что в настоящее время в город прибыл премьер страны Владимир Гройсман. Он утверждает, что «никаких других таких случаев (как отравление детей) в Черкассах не происходит». При этом он не исключил, что в школе могли «что-то распылить», однако призвал не устраивать «панику». «Скорее всего, это было что-то локальное. Я не хочу пока делать выводов, но возможно, там где-то что-то было распылено в момент проведения мероприятий. Правоохранители и лаборатории работают», — сказал Гройсман.

По его словам, на данный момент в воздухе и воде загрязнений не обнаружено.