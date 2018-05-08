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Полиция Еревана начала разгонять празднующее победу Пашиняна население
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    Полиция Еревана начала разгонять празднующее победу Пашиняна население

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    Полиция Еревана начала разгонять празднующее победу Пашиняна население

    Ереван, 8 мая. Полиция Еревана начала понемногу разгонять празднующих победу оппозиции демонстрантов на площади Республики. Есть задержанные. Об этом сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей с места события.

    Полицейские решили зачистить то место, где митингующие поставили свои машины и устроили импровизированные дискотеки. Тех, кто празднует в пешеходных зонах, пока не трогают.

    Между тем корреспонденты ФАН узнали о нескольких задержанных гражданах, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и оказывали сопротивление полицейским.

    Для усиления обычных полицейских нарядов на площадь приехали сотрудники в полувоенной экипировке. Однако со всеми полицейские обращаются вежливо и никого просто так не трогают.

    Тем временем площадь Республики превратилась в большую мусорку. По асфальту разбросаны бутылки и пластиковая тара. Пашинян ранее обещал, что митингующие сами уберут за собой мусор, и у коммунальных служб проблем не будет. Видимо, не осознавая масштабы празднования.

    Полиция Еревана начала разгонять празднующее победу Пашиняна население

    Автор: Андрей Рост; Василий Иваненко
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