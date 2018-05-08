Медведев прокомментировал вопрос повышения пенсионного возраста в России

Москва, 8 мая. Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев во вторник на пленарном заседании Госдумы прокомментировал вопрос о повышении пенсионного возраста в РФ, объяснив, почему реформа необходима.

Он отметил, что прежние рамки были установлены давно, жизнь за это время значительно изменилась, поэтому вносить изменения необходимо, но делать это нужно аккуратно и взвешенно, чтобы не допустить разбалансировки пенсионной системы.

«Решение принимать необходимо, но конечно, принимать аккуратно, взвешенно. Принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде — все эти факторы необходимо учитывать», — сказал Медведев.

Он добавил, что на пенсионную систему России все большее внимание оказывают демографические факторы. Также, по словам и. о. премьера, при внесении изменений правительство РФ обязано обеспечить гражданам регулярную индексацию пенсий.

Предложения правительства по изменению пенсионного возраста будут подготовлены и внесены в Госдуму в ближайшее время, заключил Медведев.

Напомним, 8 мая в Госдуме проходит пленарное заседание, на котором рассматривается вопрос о назначении Медведева на должность премьер-министра страны. Ранее его кандидатуру на данный пост поддержал президент РФ Владимир Путин.