Премьер Украины озвучил версию инцидента с упавшими в обморок школьниками в Черкассах

Киев, 8 мая. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что в школе в Черкассах, где массово отравились школьники, могли распылить какое-то вещество.

Премьер-министр Украины призвал воздержаться от паники после массового отравления школьников. Он также озвучил свою версию произошедшего.

«Сейчас службы работают для того, чтобы установить, что же стало возбудителем такой реакции, — заявил Гройсман. — Скорее всего, это было что-то локальное. Я не хочу пока делать выводов, но, возможно, там где-то что-то было распылено в момент проведения мероприятий».

Он констатировал, что на данный момент на месте инцидента работают правоохранительные органы и лаборатории. В настоящее время в воздухе и воде загрязнений не обнаружено.

Напомним, ранее в больницу Черкасс попали 53 ребенка и 2 учителя. Школьники начали падать в обморок прямо на линейке.