Меню
Украина
Премьер Украины озвучил версию инцидента с упавшими в обморок школьниками в Черкассах
Общество
В Петербурге строительная компания выиграла суд у ЗакСа
Следующая новость
Загрузка...

    Премьер Украины озвучил версию инцидента с упавшими в обморок школьниками в Черкассах

    229

    Премьер Украины озвучил версию инцидента с упавшими в обморок школьниками в Черкассах

    Киев,  8 мая. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что в школе в Черкассах, где массово отравились школьники, могли распылить какое-то вещество.

    Премьер-министр Украины призвал воздержаться от паники после массового отравления школьников. Он также озвучил свою версию произошедшего.

    «Сейчас службы работают для того, чтобы установить, что же стало возбудителем такой реакции, — заявил Гройсман. — Скорее всего, это было что-то локальное. Я не хочу пока делать выводов, но, возможно, там где-то что-то было распылено в момент проведения мероприятий».

    Он констатировал, что на данный момент на месте инцидента работают правоохранительные органы и лаборатории. В настоящее время в воздухе и воде загрязнений не обнаружено.

    Премьер Украины озвучил версию инцидента с упавшими в обморок школьниками в Черкассах

    Напомним, ранее в больницу Черкасс попали 53 ребенка и 2 учителя. Школьники начали падать в обморок прямо на линейке.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.