Украина вынудила Adidas отказаться от продажи одежды с советской символикой

Москва, 8 мая. С сайта интернет-магазина Adidas была удалена коллекция спортивной формы с символикой СССР после политического скандала, инициатором которого стала Украина и Литва. Пока не известно, поступит ли коллекция в продажу в дальнейшем.

Немецкого производителя спорттоваров попросту вынудили снять товары с советской символикой с продажи из-за скандала, который разгорелся на Украине и в Прибалтике. Так, Украинский институт национальной памяти назвал коллекцию Adidas «нарушением моральных норм», а МИД Литвы выразил свое неодобрение по поводу одежды с гербом СССР.

Накануне в компанию Adidas-Украина поступило письмо с предупреждением об ответственности в случае реализации на Украине футболок с символикой СССР, которые компания якобы намерена выпустить по случаю ЧМ-2018.

Ранее Adidas представила линейку одежды с надписью USSR и советским гербом.