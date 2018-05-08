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Сирия: последняя группа боевиков покидает южные пригороды Дамаска
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    Сирия: последняя группа боевиков покидает южные пригороды Дамаска

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    Сирия: последняя группа боевиков покидает южные пригороды Дамаска

    Дамаск, 8 мая. Последняя партия боевиков готовится покинуть южные районы Дамаска, откуда будет направлена в северные районы Сирии. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, в ближайшее время около 1500 боевиков и членов их семей покинут населенные пункты Ялда, Бабила и Бейт-Сахм в рамках соглашения, заключенного с сирийским правительством, которое предполагает их беспрепятственный выход в северо-западную часть провинции Идлиб.

    Стоит отметить, что в начале мая благодаря усилиям российских военных была освобождена от боевиков Восточная Гута, которую покинули более 40 тысяч экстремистов. В настоящее время вся территория анклава находится под контролем властей Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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