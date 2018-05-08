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Ким Чен Ын признался, каких отношений ждет от США
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    Ким Чен Ын признался, каких отношений ждет от США

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    Ким Чен Ын признался, каких отношений ждет от США

    Пекин, 8 мая. Лидер КНДР во время переговоров с с председателем КНР Си Цзиньпином выразил надежду на выстраивание доверительных отношений с США.

    Ким Чен Ын 7 и 8 мая посетил портовый город Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, выразив надежду на создание доверительных отношений с США, сообщает агентство Синьхуа.

    «Мы надеемся на выстраивание взаимодоверия с США посредством диалога и на то, что заинтересованные стороны будут с ответственностью принимать поэтапные, синхронные меры», — сказал северокорейский лидер.

    Ранее известно, что президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР были назначены дата и место проведения встречи, которые в скором времени будут объявлены.

    Автор: Екатерина Кухарева
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