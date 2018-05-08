В МИД РФ рассказали о плотной подготовке исков к США по российской дипсобственности

Москва, 8 мая. В министерстве иностранных дел России плотно занимаются подготовкой исков к США по дипломатической собственности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рябков прокомментировал ситуацию вокруг дипломатической собственности России в США

«Иски готовятся, — констатировал он. — Мы этим занимаемся очень плотно».

Рябков подчеркнул, что диапазон по времени подачи в настоящее время не является самым главным вопросом.