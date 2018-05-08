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В МИД РФ рассказали о плотной подготовке исков к США по российской дипсобственности
Общество
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    В МИД РФ рассказали о плотной подготовке исков к США по российской дипсобственности

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    В МИД РФ рассказали о плотной подготовке исков к США по российской дипсобственности

    Москва, 8 мая. В министерстве иностранных дел России плотно занимаются подготовкой исков к США по дипломатической собственности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

    Рябков прокомментировал ситуацию вокруг дипломатической собственности России в США

    «Иски готовятся, — констатировал он. — Мы этим занимаемся очень плотно».

    Рябков подчеркнул, что диапазон по времени подачи в настоящее время не является самым главным вопросом.

    «Мы, конечно, по этому пути пойдем, исполняя соответствующее поручение президента», — приводит слова Рябкова РБК.

    В МИД РФ рассказали о плотной подготовке исков к США по российской дипсобственности

    Автор: Катерина Тимошенская
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