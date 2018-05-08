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Медведев назвал ключевые качества будущих министров
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    Медведев назвал ключевые качества будущих министров

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    Медведев назвал ключевые качества будущих министров

    Москва, 8 мая. Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев заявил, что в случае его назначения на должность главы правительства РФ он представит президенту России Владимиру Путину кандидатуры на посты министров. Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании Государственной думы, где будет рассмотрена его кандидатура на пост премьера. 

    Медведев также напомнил, что в понедельник, 7 мая, он уже представил ряд кандидатов на посты министров, передает корреспондент ФАН. Медведев, назвав ключевые качества будущих министров, отметил, что они должны быть такими людьми, для которых работа не просто образ жизни. Он также подчеркнул, что министры должны принимать решение и нести персональную ответственность за результат.

    Напомним, глава государства Владимир Путин предложил в качестве кандидатуры на пост премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

    Автор: Дарья Смолина
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