Массовые обмороки на Украине: на параде в Кривом Роге потеряли сознание студенты

Киев, 8 мая. На Украине во время парада, приуроченного ко Дню памяти и примирения, несколько студентов упали в обморок. Инцидент произошел в Кривом Роге, пишут украинские СМИ.

В Кривом Роге состоялся традиционный парад, в котором приняли участие студенты колледжей и военного училища. Во время марша в колонне четыре человека потеряли сознание. На место ЧП прибыли медики, пострадавшим оказали помощь.

Ранее сообщалось, что в Черкассах произошло массовое отравление детей. Школьники падали в обморок во время линейки. Отмечается, что 55 человек срочно госпитализировали.

По данным украинской Госслужбы по ЧС, еще одно отравление произошло 8 мая в Новомосковске — пострадали почти два десятка учеников, их увезли в больницу в полуобморочном состоянии.