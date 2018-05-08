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Украина
Массовые обмороки на Украине: на параде в Кривом Роге потеряли сознание студенты
Общество
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    Массовые обмороки на Украине: на параде в Кривом Роге потеряли сознание студенты

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    Массовые обмороки на Украине: на параде в Кривом Роге потеряли сознание студенты

    Киев, 8 мая. На Украине во время парада, приуроченного ко Дню памяти и примирения, несколько студентов упали в обморок. Инцидент произошел в Кривом Роге, пишут украинские СМИ.

    В Кривом Роге состоялся традиционный парад, в котором приняли участие студенты колледжей и военного училища. Во время марша в колонне четыре человека потеряли сознание. На место ЧП прибыли медики, пострадавшим оказали помощь. 

    Ранее сообщалось, что в Черкассах произошло массовое отравление детей. Школьники падали в обморок во время линейки. Отмечается, что 55 человек срочно госпитализировали.

    По данным украинской Госслужбы по ЧС, еще одно отравление произошло 8 мая в Новомосковске — пострадали почти два десятка учеников, их увезли в больницу в полуобморочном состоянии.

    Автор: Ирина Селезнева
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