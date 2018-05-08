Солдаты той войны Порошенко голову бы свернули: в РФ резко ответили на отказ Киева праздновать День Победы

Заявление Петра Порошенко о том, что Украина не должна иметь с Россией общих военных праздников, сделанное украинским лидером накануне 9 мая, вызвало волну негодования в России.

«В этот момент миллионы солдат той войны в гробах перевернулись, миллионы тех, кто вместе сворачивали головы фашистам», — так оценил высказывание президента Украины ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин.

Телеведущий полагает, что победители фашистской Германии вряд ли бы простили Порошенко слова о необходимости отказа Украины от общих с Россией военных праздников.

«Думаю, если бы они могли подняться, они бы и Порошенко голову свернули. Но они лежат в могилах», — заметил Шейнин.

Гость его телестудии Сергей Мачинский, руководитель поисковой экспедиции Западного федерального округа. Руководитель проекта «Дорога домой», рассказал случай из своей поисковой практики, который демонстрирует невозможность разделения праздников в России и Украине.

«В 2016 году в районе Демянска был обнаружен самолет Р-5. По номеру детали было установлено, что управлял им русский летчик Николай Воробьев, а штурманом был сержант Виктор Платонов из Днепропетровской области Украины. По тому, как он погиб, стало понятно, что Платонов был ранен в воздухе, а парашютное снаряжение было только на одном из пилотов. Скорее всего, парашюта не было у штурмана, потому что ему надо было управлять пулеметом. Летчик Воробьев, уроженец Ленинграда, пытался спасти своего товарища, машина скапотировала, упала в лес. Взорвалась и пролежала там более 70 лет», — рассказал поисковик.

Он отметил, что в этом году в рамках его проекта «Дорога домой» из Украины в Россию были вывезены останки 14 советских воинов, сражавшихся за общую Родину в годы Великой Отечественной войны, а на Украину из России — останки четырех человек.

«И если возникает вопрос: «А, может, мы все-таки разные народы?», я всегда вспоминаю лейтенанта Воробьева и сержанта Платонова, которые лежали вдвоем после взрыва машины и разделить их было невозможно. Мне хочется привести к их могиле тех людей, которые говорят, что у нас ничего совместного нет. И сказать им: «Разделите! Разберите кости этих двух людей. Которые отдали свои жизни за одну-единую страну»», — заметил Сергей Мачинский.

Напомним, 8 мая Петр Порошенко заявил, что еще в 2014 году прекратил «давнюю и странную традицию» празднования Дня Победы вместе с Россией.