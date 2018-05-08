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ДНР: польские наемники обстреляли Горловку
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    ДНР: польские наемники обстреляли Горловку

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    ДНР: польские наемники обстреляли Горловку

    Донецк, 8 мая. Наемники из Польши обстреляли населенные пункты Гольмовский и Зайцево на окраине города Горловка в Донецкой народной республике. 

    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, группа наемников предположительно из польской частной военной компании прибыла в зону ответственности 24 бригады вооруженных сил Украины. 

    «Часть обстрелов по Зайцево и Гольмовском ведутся этими боевиками, — отметил замком. — Об этом позволяет судить увеличение прицельных стрелковых обстрелов по жилым домостроениям».

    Напомним, как сообщалось ранее, украинские силовики в преддверии 9 мая продолжают усиливать группировку ВСУ вдоль линии разграничения сторон в Донбассе. 

    Автор: Тимур Румянцев
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