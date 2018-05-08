ДНР: польские наемники обстреляли Горловку

Донецк, 8 мая. Наемники из Польши обстреляли населенные пункты Гольмовский и Зайцево на окраине города Горловка в Донецкой народной республике.

По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, группа наемников предположительно из польской частной военной компании прибыла в зону ответственности 24 бригады вооруженных сил Украины.

«Часть обстрелов по Зайцево и Гольмовском ведутся этими боевиками, — отметил замком. — Об этом позволяет судить увеличение прицельных стрелковых обстрелов по жилым домостроениям».

Напомним, как сообщалось ранее, украинские силовики в преддверии 9 мая продолжают усиливать группировку ВСУ вдоль линии разграничения сторон в Донбассе.