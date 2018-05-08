Эксперт предсказал, когда премьер-министр Армении Пашинян вспомнит о России

В интервью Федеральному агентству новостей известный российский политолог Андраник Мигранян дал свой прогноз о внешнеполитическом курсе Еревана после избрания оппозиционера Никола Пашиняна новым премьер-министром Армении.

«Постоянный шантаж России — это не армянский вариант», — заявил эксперт. По его словам, внешний вопрос в политике нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна возникнет лишь по мере необходимости.

«Пока что ее, этой самой необходимости, нет», — заявил он. Сперва Пашинян должен будет сначала решить внутренние проблемы, а потом уже браться за внешние дела, в том числе по вопросу отношений с Россией, считает Мигранян.

Ранее под давлением со стороны «улицы» депутаты парламента Армении избрали лидера оппозиции Пашиняна премьер-министром страны. 59 депутатов проголосовали «за» и 42 — «против». Президент Армении Армен Саркисян подписал соответствующий указ. «Когда-то Мао сказал, что винтовка рождает власть. Но в некоторых местах власть рождает улица. Вот в Армении улица породила власть», — прокомментировал эксперт события в Ереване.

«Отношения России и Армении — это, наверное, последний вопрос, который волнует сейчас людей на улицах в Ереване, парламент и даже политиков, — признался Мигранян. — Он вообще не стоял и не обсуждался. Но со временем, может быть, и поднимется».

По словам собеседника ФАН, события последнего времени в Армении объясняются тем, что большое количество людей недовольно сложившейся внутренней ситуацией.

«И вот объявился умелый демагог, который оседлал настроения толпы и с ее помощью пришел к власти, — отметил Мигранян.

На вопрос, изменятся ли при Пашиняне межгосударственные отношения России и Армении, эксперт ответил, что это зависит от того, сможет ли новая армянская власть решать внутренние вопросы. Если у Пашиняна не получится их решить, то тогда, видимо, он попробует «разыграть еще и подобного рода карту: дескать, вот ему мешают враги внутри, а также мешают враги извне».

«И если будет выгодно сказать, что, например, Россия мешает, Пашинян так и будет говорить, — считает Мигранян. — И что у России есть собственность в Армении, и что российский газ — слишком дорогой... Мы это все проходили уже на примере Белоруссии».

Ранее Андраник Мигранян в интервью ФАН назвал последния события в Армении «не актом гражданского неповиновения, а переворотом».