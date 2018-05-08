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Медведев исключил возможность изоляции России
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    Медведев исключил возможность изоляции России

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    Медведев исключил возможность изоляции России

    Москва, 8 мая. Россия останется частью глобального мира, она не намерена уходить в изоляцию от него, заявил во вторник исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев.

    На пленарном заседании Госдумы он исключил возможность изоляцию России и подчеркнул, что сегодня РФ выстраивает отношения с самыми разными странами по всему миру.

    «Мы не занимаемся самоизоляцией, поэтому выстраиваем взаимоотношения с разными странами — и на Западе, и на Востоке, и в арабском мире, и в Латинской Америке», — сказал Медведев.

    Напомним, во вторник в Госдуме проходит пленарное заседание, на котором обсуждается вопрос о даче согласия на назначение Медведева премьер-министром. Ранее его кандидатуру на пост премьер-министра поддержал президент России Владимир Путин.

    Автор: Василий Котов
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