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Поклонская отреагировала на мемы с инаугурации Путина
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    Поклонская отреагировала на мемы с инаугурации Путина

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    Поклонская отреагировала на мемы с инаугурации Путина

    Москва, 8 мая. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, комментируя свое фото с инаугурации Путина, ставшее мемом, заявила, что поддерживает «здоровый юмор».

    Фото скучающей Поклонской в ожидании инаугурации президента РФ 7 мая разошлось по соцсетям и мгновенно стало мемом.

    «Не удивляюсь, что мое фото вызвало интерес в интернете. У каждого свой интерес, и если это здоровый юмор — я рада и поддерживаю», — прокомментировала Поклонская.

    Парламентарий ответила «оппозиционному джентльмену» Алексею Навальному на попытки задеть ее упоминанием царя Николая II.

    «Томимый несбыточной голубой мечтой самому пройтись по кремлевской ковровой дорожке к трибуне с Конституцией, он невольно продолжил обнажать «лучшие из лучших» своих качеств», — заявила Поклонская, напомнив, что император причислен к лику святых и почитается православными по всему миру.

    Она предположила, что своими словами Навальный пытался снискать одобрения у определенных сил, которые хотят превратить россиян в манкуртов, не помнящих своей веры и истории.

    «Это вам не с коррупцией «бороться». Тут все бесследно и безнаказанно не проходит. И ещё напомню: «Господь поругаем не бывает», — заявила RT депутат.

    Напомним, пользователи сделали на основе снимка задумчиво опирающейся на основание колонны Натальи Поклонской множестве мемов, которые разошлись по соцсетям.

     

    Автор: Катерина Михайлиди
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