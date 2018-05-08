Поклонская отреагировала на мемы с инаугурации Путина

Москва, 8 мая. Депутат Госдумы Наталья Поклонская, комментируя свое фото с инаугурации Путина, ставшее мемом, заявила, что поддерживает «здоровый юмор».

Фото скучающей Поклонской в ожидании инаугурации президента РФ 7 мая разошлось по соцсетям и мгновенно стало мемом.

Наталья Поклонская ждёт инаугурацию в гордом одиночестве pic.twitter.com/alkYYiRjSv — Путин говорит (@CzarSays) May 7, 2018

«Не удивляюсь, что мое фото вызвало интерес в интернете. У каждого свой интерес, и если это здоровый юмор — я рада и поддерживаю», — прокомментировала Поклонская.

Парламентарий ответила «оппозиционному джентльмену» Алексею Навальному на попытки задеть ее упоминанием царя Николая II.

«Томимый несбыточной голубой мечтой самому пройтись по кремлевской ковровой дорожке к трибуне с Конституцией, он невольно продолжил обнажать «лучшие из лучших» своих качеств», — заявила Поклонская, напомнив, что император причислен к лику святых и почитается православными по всему миру.

Она предположила, что своими словами Навальный пытался снискать одобрения у определенных сил, которые хотят превратить россиян в манкуртов, не помнящих своей веры и истории.

«Это вам не с коррупцией «бороться». Тут все бесследно и безнаказанно не проходит. И ещё напомню: «Господь поругаем не бывает», — заявила RT депутат.

Напомним, пользователи сделали на основе снимка задумчиво опирающейся на основание колонны Натальи Поклонской множестве мемов, которые разошлись по соцсетям.