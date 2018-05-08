Экономист объяснил, как изыскать 8 трлн рублей на выполнение «майских указов»

И. о. премьер-министра РФ Дмитрий Медведев озвучил предварительные затраты на реализацию «майских указов» Владимира Путина, для этих целей потребуется минимум 8 триллионов рублей до 2024 года. Медведев добавил, что «минимальные средства» на эти цели найдены, сообщает РБК.

Заместитель первого проректора по академическим вопросам РЭШ, профессор финансов Олег Шибанов в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что 8 триллионов — это действительно минимальная сумма, которая понадобится для того, чтобы выполнить указ президента.

«Если эти средства понадобятся до 2024 года, то это более триллиона в год. Триллион — это много, как мы знаем, сборы в бюджет составляют около 16 триллионов рублей. Понятно, что [триллион] — это существенно, это более пяти процентов федерального бюджета. В этом плане, собрать [триллион] за счет условной эффективности, наверное, можно, как подсказывает нам Счетная палата, но не настолько очевидно, как можно это сделать», — указывает экономист.

Собеседник агентства добавил, что сегодня цены на нефть выглядят довольно приемлемо, но есть вероятность того, что в будущем они будут падать.

«Цены могут сохраниться, но такие варианты в сценариях Центрального банка, Минфина и Минэка не заложены. В них заложена гораздо более низкая цена. Если все сохранится так, как сейчас, в принципе, можно будет воспользоваться сдвигом бюджетного правила, ситуацией, когда Минфин меняет уровень отсечения. Сейчас в бюджете заложена стоимость нефти на уровне 41 доллара за баррель. Если Минфин заложит показатель в 46 долларов, то это создаст довольно существенные дополнительные доходы для бюджета. По некоторым оценкам, сдвиг может составлять до 180 миллиардов на один доллар», — объясняет Шибанов.

Т. е. если Минфин не будет закупать инвалюту в резервы, а сделает сдвиг на 5-6 долларов и направит эти деньги в развитие, то это может сработать.

«Но насколько к этому готово министерство финансов и правительство в целом, мы пока не знаем, необходимо подождать и посмотреть, что будет дальше», — резюмировал эксперт.

Он также отметил, что демографическая ситуация не самым лучшим образом влияет на макроэкономику.

«Говорить о кризисе пенсионного фонда, если не будет повышаться пенсионный возраст, мы сможем уже лет через пять. А к 2025 году увидим, что этот кризис начинает становиться существенным, когда больше половины пенсионного фонда будет покрываться из федерального бюджета. Старение населения и увеличение количества пенсионеров на одного рабочего — это та ситуация, которая никуда не исчезнет. Поэтому я был бы осторожен в оценках того, что мы уже знаем, откуда мы возьмем эти ресурсы», — предупреждает Олег Шибанов.

При этом с помощью более тщательного контроля за расходованием бюджетных средств можно изыскать дополнительные денежные средства на реализацию указов Владимира Путина.

«Судя по отчетам, Счетная палата насчитывает неэффективных расходов на триллионы рублей. Но существует вопрос в том, насколько легко можно устранить эту неэффективность. В каких-то ситуациях вы думаете, что ее устранить легко, а по итогу оказывается, что она существует с момента создания Российской Федерации», — отмечает экономист.

Собеседник агентства сказал, что был бы очень осторожным, говоря о том, что те или иные неэффективные траты бюджета можно перенаправить в более эффективные процессы.