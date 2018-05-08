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В МИД РФ рассказали о подготовке к возможной встрече Путина и Трампа
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    В МИД РФ рассказали о подготовке к возможной встрече Путина и Трампа

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    В МИД РФ рассказали о подготовке к возможной встрече Путина и Трампа

    Москва, 8 мая. В МИД России ведут подготовку к возможной встрече президента страны Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, однако где и когда это может произойти по-прежнему неясно, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    Рябков прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа. Он отметил, что российская сторона имеет «все инструкции».

    «Мы считаем, что в нынешней обстановке контакт на высшем уровне стал бы крупнейшим шагом вперед», — заметил он.

    Он отметил, что без встречи Путина и Трампа отношения стран рискуют сохраниться на «крайне низком уровне, что весьма нежелательно».

    «Мы усердно делаем собственную домашнюю работу, готовясь к возможной встрече, — приводит слова Рябкова РБК. — Но понимания, где и когда она может состояться, у нас пока нет».

    В МИД РФ рассказали о подготовке к возможной встрече Путина и Трампа

    Автор: Катерина Тимошенская
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