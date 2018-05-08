В МИД РФ рассказали о подготовке к возможной встрече Путина и Трампа

Москва, 8 мая. В МИД России ведут подготовку к возможной встрече президента страны Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, однако где и когда это может произойти по-прежнему неясно, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа. Он отметил, что российская сторона имеет «все инструкции».

«Мы считаем, что в нынешней обстановке контакт на высшем уровне стал бы крупнейшим шагом вперед», — заметил он.

Он отметил, что без встречи Путина и Трампа отношения стран рискуют сохраниться на «крайне низком уровне, что весьма нежелательно».