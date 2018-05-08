«Атечество» для Порошенко: Дмитрий Лекух о киевской шизофрении накануне 9 Мая

Даже в преддверии великого Дня Победы шоколадный руководитель одного забавного соседского новообразования не дает о себе забывать, развлекая население бывших советских республик все новыми открытиями в разнообразных областях человеческого знания.

На этот раз Петр Порошенко не придумал ничего лучшего, чем прямо сейчас, в разгар подготовки к празднованию общего для всех нас 9 Мая, объявить об окончательном разрыве с советским и российским прошлым, похвалившись отменой праздника 23 февраля и введением новых националистических дат.

Об этом он заявил, выступая на открытии фотовыставки «Герои» в Киеве. Причем сделал это настолько по-идиотски, что его слова надо цитировать.

«Армию наконец-то окончательно очистят от всех опасных рудиментов советско-российской идеологии. Эти рудименты негативно влияли на боевой дух украинского войска. Они морочат нам голову мнимыми пропагандистскими штампами. Мы возвращаемся к своим истокам и к собственной украинской истории. Политика исторической памяти снова, наконец-то, стала украинской. Еще в 2014 году я положил конец давней и странной традиции праздновать главный военный праздник в унисон со страной-агрессором».

Умри, Максим, хуже не скажешь. Но и это не все.

Вылезшие из схронов

Размещая этот поток сознания, пресс-служба данного «государственного деятеля» еще и, как им кажется, «поглумилась» — на уровне умственно неполноценного пятиклассника специальной «лесной» школы сознательно написав в оригинальном тексте русское слово «Отечество» как «Атечество».

Впрочем, этот дебильный стеб мы оставим на том плинтусе, где их «ум» давненько уже лежит. Тут весь цимес в другом.

Дело в том, что это, может, в буйной фантазии современных «политических украинцев» славные укровоины храбро бились за «нэньку», громя то орды «рядяньскiх монголо-кацапiв», то солдат Вермахта. На деле же, эти полубандиты-полунацистские прихвостни, каратели и полицаи, которых даже немцы не считали за солдат, тупо прятались от советского СМЕРШ, усиленного отдельными войсковыми частями, по грязным вонючим лесным схронам.

Там они жрали отобранную у своих же крестьян «горiлку» и, при случае, насиловали и убивали молоденьких украинских девочек, сельских учительниц и комсомолок. При появлении же советских регулярных частей — среди бойцов которых было очень много настоящих советских украинцев — сразу либо давали по тапкам, либо подымали заскорузлые лапки и сдавались в плен. Вон их сколько, «невинно пострадавших», томилось после этого «в страшном сталинском ГУЛАГе» — тут достаточно просто статистику по недобитым «хероям» поднять.

Если именно эти вот «херои» и служат образцами для «боевого духа украинского войска» — то нам откровенно такое войско жаль. Неслучайно обычные донецкие шахтеры и другие работяги Донбасса так неистово жарили его во всевозможных «котлах». Ибо наследники трусливых холуев и карателей никем иным быть не могут.

Видимо, уяснив это хорошенько, Порошенко на этот раз попытался временно «сменить масть» и встроиться бочком в ряды победившей стороны. Но вышло у него… как всегда, в общем:

«Мы точно должны знать и помнить обо всех, кто мужественно защищал родную землю. Кто сражался в «котлах» и вырывался из них, кто форсировал Днепр, преодолевал Карпатские перевалы, уничтожал нацистов в рядах Украинской повстанческой армии [экстремистская организация, запрещенная в РФ — прим. ФАН]. Украинская молодежь обязательно должна знать о подвигах тысяч украинцев на всех без исключения фронтах Второй мировой войны. В небе Британии, песках северной Африки, на пляжах Нормандии, на островах Тихого океана… Все они являются нашими героями».

Свинство тут не в том, что война, согласно Порошенко, началась где-то в 1943-м, а закончилась в 1944-м. И не в том даже, что этот географ забыл упомянуть грандиозные украинские победы где-нибудь в песках Австралии или снегах Кордильер.

Настоящая подлость, а с ней и великая незалежная шизофрения, заключается в том, что попытку примазаться — на Днепре и в Карпатских перевалах — к неназванной Красной Армии Порошенко предпринимает в той же, по сути, речи, в которой запрещает согражданам чтить красноармейские «рудименты». Ну, вот как это совмещается в одной курчавой голове, а?

Скорей бы под сапог!

Проблема в том, что если отбросить «рудименты», как предлагает Порошенко, то вся остальная история виртуального украинского национализма окажется полна казусов, связанных исключительно с поражениями, холуйством и предательством. Начиная от «дважды предателя» и единственного «кавалера ордена Иуды» Мазепы, умершего от того, что был «заеден вшами». Через опереточного гетмана Скоропадского и предававшего всех и вся, с кем имел дело, Петлюры, грохнутого в отместку за еврейские погромы Самуилом Шварцбардом. Включая «бабу» Бандеру и нацистского карателя гауптмана Шухевича, точка в богатой биографии которого была поставлена украинцем Павлом Судоплатовым. И заканчивая нынешними «хероями котлов», не способными ни на что, кроме как бомбить мирные кварталы или пиратствовать среди шаланд.

Неслучайно весь мир изумляется, отчего же все «украинские националисты» тоскуют по хозяйскому сапогу. И неважно, чей это сапог: австро-венгерский, имперский германский, польский, гитлеровский… Или, как теперь, американский, а то и вообще канадский. Лишь бы был.

Впрочем, в этом нет ничего удивительно, поскольку «украинский национализм» есть явление уникальное: это не знающий аналогов нигде в мире «национализм без нации». Ведь, если уж совсем по-честному, эту лоскутную территорию заселяют настолько разнообразные этносы и этнические группы, что условный «восточный украинец» отличается от не менее условного «западного украинца» куда сильнее, чем он же — от ненавидимого «укронацистами» «москаля».

В результате натягивание «галицийской совы на глобус Украины» с целью продаться хоть кому-нибудь в лакеи и приводит к забавным результатам. Когда совещания у президента как бы Украины проводит самый бесполезный в табели о рангах штатовских чиновников американский вице-президент. И когда рулить гигантской восточноевропейской территорией, с реально славными историческими традициями, кураторы ставят такого вот забавного, безграмотного и, поговаривают, злоупотребляющего отнюдь не только властью шоколадного упыря.

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Теперь этот в любых других обстоятельствах забавный персонаж уже, кажется, окончательно виртуализирует само понятие украинской государственности. Оставляя за собой настоящую нищету и реальную кровь.