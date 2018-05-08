Меню
Экономика
Медведев назвал ключевые факторы развития России
Общество
В Петербурге строительная компания выиграла суд у ЗакСа
Следующая новость
Загрузка...

    Медведев назвал ключевые факторы развития России

    41

    Медведев назвал ключевые факторы развития России

    Москва, 8 мая. Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев заявил, что задача поддержания макроэкономической стабильности остается одним из ключевых факторов развития России. По его словам, темпы роста должны быть выше среднемировых до 4%.

    «Мы должны прийти к цифровой повестке дня, создавать производительный сектор», — передает корреспондент ФАН слова Медведева из здания Государственной думы.

    «Указ президента от 7 мая определяет стратегические ориентиры. Задача правительства — наполнить их конкретикой. Для этого нам нужны следующие факторы: четкое планирование, финансы, кадры, эффективно работающие механизмы», — подчеркнул Медведев.

    Ранее вышел указ президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который коснулся социальной политики, экономики, демографической ситуации в стране, развития отечественных технологий и науки.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.