Медведев назвал ключевые факторы развития России

Москва, 8 мая. Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев заявил, что задача поддержания макроэкономической стабильности остается одним из ключевых факторов развития России. По его словам, темпы роста должны быть выше среднемировых до 4%.

«Мы должны прийти к цифровой повестке дня, создавать производительный сектор», — передает корреспондент ФАН слова Медведева из здания Государственной думы. «Указ президента от 7 мая определяет стратегические ориентиры. Задача правительства — наполнить их конкретикой. Для этого нам нужны следующие факторы: четкое планирование, финансы, кадры, эффективно работающие механизмы», — подчеркнул Медведев.

Ранее вышел указ президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который коснулся социальной политики, экономики, демографической ситуации в стране, развития отечественных технологий и науки.