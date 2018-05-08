Медведев: Российский народ умеет побеждать и в военное, и в мирное время

Москва, 8 мая. На пленарном заседании Государственной думы кандидат на пост премьер-министра России Дмитрий Медведев поздравил всех с наступающим Днем Победы.

«Наш народ умеет побеждать и в военное, и в мирное время, и сегодня перед нами высокая цель», — передает корреспондент ФАН слова Медведева из здания Госдумы.

Медведев подчеркнул, что каждый человек должен иметь шанс попробовать себя в разных сферах и при этом без риска впасть в нищету.

Ранее президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра РФ прибыли в Государственную думу, где будет рассмотрена кандидатура Медведева на назначение главы правительства.