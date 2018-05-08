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Медведев: Российский народ умеет побеждать и в военное, и в мирное время
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    Медведев: Российский народ умеет побеждать и в военное, и в мирное время

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    Медведев: Российский народ умеет побеждать и в военное, и в мирное время

    Москва, 8 мая.  На пленарном заседании Государственной думы кандидат на пост премьер-министра России Дмитрий Медведев поздравил всех с наступающим Днем Победы.

    «Наш народ умеет побеждать и в военное, и в мирное время, и сегодня перед нами высокая цель», — передает корреспондент ФАН слова Медведева из здания Госдумы.

    Медведев подчеркнул, что каждый человек должен иметь шанс попробовать себя в разных сферах и при этом без риска впасть в нищету.

    Ранее президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра РФ прибыли в Государственную думу, где будет рассмотрена кандидатура Медведева на назначение главы правительства.

    Автор: Дарья Смолина
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