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Неловкое положение: Черчесов отреагировал на новость о возвращении Березуцких в сборную России
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    Неловкое положение: Черчесов отреагировал на новость о возвращении Березуцких в сборную России

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    Неловкое положение: Черчесов отреагировал на новость о возвращении Березуцких в сборную России

    Москва, 8 мая. Главный тренер сборной России по футболу прокомментировал информацию о том, что защитники столичного ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие выступят на грядущем первенстве мира — 2018.

    «Позиция братьев никак не изменилась, поэтому не стоит вводить в заблуждение болельщиков и ставить в неловкое положение самих игроков», — отреагировал наставник национальной команды на новость о том, что армейцы решили вернуться в сборную.

    Кроме того, Черчесов сообщил, что в пятницу будет объявлена расширенная заявка сборной России для подготовки к мундиалю, который стартует 14 июня в России.

    Неловкое положение: Черчесов отреагировал на новость о возвращении Березуцких в сборную России

    «Как и говорили ранее, в пятницу планируем объявить расширенный состав сборной России для подготовки к чемпионату мира», — отметил тренер.

    Напомним, ранее телеканал «Матч ТВ» сообщил, что Черчесов попросил братьев Березуцких сыграть за сборную на первенстве мира-2018, и те согласились.

    Автор: Дана Балан
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