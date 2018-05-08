Смена формата операции в Донбассе не повлияет на переговоры в Минске — Кучма

Киев, 8 мая. Смена Украиной формата военной операции в Донбассе не влияет на переговорный процесс в Минске, заявил журналистам представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма.

Украинский президент Петр Порошенко ранее подписал указ о смене формата операции в Донбассе на операцию Объединенных сил Украины. Бывший президент Леонид Кучма прокомментировал этот документ.

«Нет, я думаю, что будет просто больше порядка. Вы же понимаете, что такое когда СБУ командовала антитеррористической операцией, а воевали вооруженные силы, воевали солдаты», — сказал он.

Таким образом представитель Киева в контактной группе отметил на вопрос, повлияют ли указ Порошенко на минские переговоры. Кучма также добавил, что все формирования, которые принимают участие на востоке, должны находиться под контролем командования ВСУ.

Однако в ДНР и ЛНР считают, что Киев перейдет к более активным действиям в Донбассе, а это лишь обострит ситуацию на линии фронта.