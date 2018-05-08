«Служу Республике Армения!»: как оппозиционер Никол Пашинян стал премьер-министром

Сегодняшний день стал, как считают сами армяне, историческим для их страны. Около часу дня Национальное собрание республики избрало лидера оппозиционного движения «Елк» Никола Пашиняна новым премьер-министром Армении на специальном заседании.

Кандидатуру Пашиняна поддержали 59 депутатов, против проголосовали 42. При этом по наблюдениям корреспондентов Федерального агентства новостей, реальное публичное сопротивление Пашиняну оказал только глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян. Впрочем, его гневная речь выглядела скорее попыткой соблюсти приличия, нежели отговорить коллег от поддержки оппозиционера.

В том, что Никол Пашинян, бывший журналист и видный оппозиционер, 8 мая станет премьером, на улицах Еревана не сомневался никто. Более того, в этом мало кто сомневался даже в самом парламенте — накануне один из лидеров правящей Республиканской партии Армен Ашотян прямо сообщил ФАН, что его движение поддержит Пашиняна «в необходимых для этого пределах». Тем не менее, некоторый страх того, что республиканцы приготовят главному кандидату неприятный сюрприз, у многих все-таки оставался.

Перед заседанием в коридорах армянского парламента царила некоторая суматоха — депутаты от разных фракций группами ходили по коридору, журналисты из десятков изданий (больше частью местных и российских) валом валили в пресс-центр и специальные комнаты для прессы. Поддержать Пашиняна в парламент приехал и лидер американо-армянской рок-группы Серж Танкян — и многие из депутатов и представителей СМИ норовили под шумок с ним сфотографироваться.

Само заседание началось вполне ожидаемо: спикер Нацсобрания объявил, что сегодня в повестке дня всего один вопрос — избрание нового премьера. После этого выступили несколько депутатов от разных фракций — их речи в основном были посвящены тому, каким чудом является армянская «белая революция» и как много вызовов стоит перед страной. По сути, они, как на хорошем концерте, выполняли роль «разогрева» для хедлайнера Пашиняна.

Когда единственному кандидату в премьеры, наконец, дали слово, в зале раздались аплодисменты. Сразу вспомнились мемы, которые ходили в ереванских соцсетях накануне заседания. Например, такой: «Главные вопросы для парламента на 8 мая: господин Пашинян, может, вам ножки обмыть? Вам салют внутри здания заказывать или снаружи?» и т.д.

Взойдя на трибуну, Пашинян произнес примерно получасовую речь, которую вполне можно было считать инаугурационной. В самом ее начале будущий премьер сообщил — после его победы никаких политических репрессий в стране не будет. И депутаты правящей партии, и оппозиционеры из числа «неприсоединившихся» могут быть спокойны.

«Я обещаю вам всем, что никаких политических гонений и репрессий в Армении мы не допустим. В нашей стране этого больше не будет», — сообщил он.

После чего перешел к экономической программе. В первую очередь, Пашинян сообщил, что его команда очень надеется на масштабные инвестиции извне — в основном, со стороны соотечественников. Он заверил крупный бизнес, что отныне все инвестиции в страну будут надежно защищены, а для малого и среднего бизнеса будут серьезно снижены штрафы и введены дополнительные льготы со стороны государства.

Кроме того, будущее правительство Пашиняна, по его словам, сделает все, чтобы дать резкий толчок развитию сельского хозяйства, потенциал которого сегодня используется в лучшем случае наполовину. И пообещал, что государство будет щедро кредитовать как фермеров, так и крупные агрофирмы.

Еще одним направлением развития страны Никол Пашинян назвал более эффективное развитие въездного туризма — во многом за счет того, что «сейчас об Армении вновь услышал весь мир, и сотням тысяч людей будет интересно взглянуть на страну победившей «революции любви». В случае если туристы потянутся в Армению, считает Пашинян, это даст серьезный толчок развитию гостиничного бизнеса, сферы услуг и т.д.

По его словам, сейчас Армения имеет уникальный шанс стать сильным игроком на международной политической арене. Поэтому Пашинян пообещал углублять отношения с Россией, сохранить и усилить значение Москвы как «ключевого партнера в сфере безопасности и экономики». А также использовать все выгоды, предоставляемые стране членством в ЕАЭС и ОДКБ. Не менее важно, по его мнению, развитие отношений с ЕС, Китаем, Индией и «другими великими державами».

После программной речи кандидата в премьеры последовало еще несколько выступлений депутатов от фракций, самым заметным из которых стала речь лидера республиканцев Ваграма Багдасаряна. Он обвинил оппозицию в том, что она создает «напряжение и атмосферу ненависти в стране», «поставила Армению на грань политической катастрофы», а также «использует ничего не понимающих детей на своих массовых акциях».

«Из-за вас наше общество раскололось на «черных» и «белых», в своем политическом поведении вы перешли все границы приличий, нарушили все неписаные правила. Тем не менее, вас поддержал народ, поэтому наша партия просто вынуждена вас признать. Тем не менее, когда вы придете к власти, вы убедитесь, что большинство обвинений в наш адрес по поводу проблем в экономике и социальном развитии были абсолютно беспочвенными. Народ верит вам, но обещаю, что вскоре, сформировав правительство, вы столкнетесь точно с такими же проблемами, с которыми сталкивались мы», — резюмировал главный республиканец.

Впрочем, его речь выглядела скорее как «хлопок дверью напоследок», и особого эффекта не вызвала. После того, как было объявлено голосование по кандидатуре премьера, его поддержали 59 депутатов (при 53-х необходимых). Еще 42 депутата проголосовали «против». По данным ФАН, за Пашиняна проголосовали фракции «Елк», «Дашнакцутюн», «Блок Царукяна», и еще 10 голосов он получил от правящей Республиканской партии Армении.

После этого новоявленный премьер пошел к трибуне, на ходу принимая многочисленные поздравления от коллег.

«Служу Республике Армения!», — сказал он на фоне табло, на котором светились результаты голосования, и от души поблагодарил депутатов за доверие.

Напомним, что после конституционного референдума 2015 года и перехода Армении к парламентской форме правления, должность премьера стала самой значимой в государстве. Вместе с премьерским постом Пашинян получил также полномочия главнокомандующего и право определять внешнюю политику страны.

Вскоре после того, как корреспонденты ФАН вышли из здания Нацсобрания, стало понятно, что новость об избрании Пашиняна уже разлетелась по всему Еревану. Практически все машины, проезжавшие по улице мимо парламента, громко сигналили клаксонами, на каждом третьем авто развевался национальный флаг. Толпы на тротуарах спешили в сторону центра, где на площади Республики новоизбранный премьер Пашинян готовился выступить перед народом.

Напомним, первый тур голосования, состоявшийся 1 мая, стал для Пашиняна провальным — тогда за него проголосовали всего 48 депутатов. Сразу после этого он призвал своих сторонников усилить протестную активность, на площади Республики собралось, по разным данным от 200 до 250 тысяч человек. В итоге уже 2 мая республиканцы согласилась поддержать его кандидатуру «во избежание перехода протестов в неконтролируемую фазу».

В случае, если бы и сегодня Пашинян не набрал нужного количества голосов, парламент страны, по конституции, был бы распущен, и в сорокадневный срок Армению ожидали досрочные выборы. Так что, поддержав Пашиняна, многие депутаты просто сохранили свои удобные кресла в парламенте.

Практически сразу после голосования стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил Пашиняну официальное поздравление с успешным избранием и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество Москвы и Еревана.

Ранее ФАН сообщал, что более 80 тысяч жителей Еревана вышли на площадь Республики, чтобы отпраздновать избрание премьер-министром Армении Никола Пашиняна. Народные гуляния планируются до поздней ночи, центр города полностью парализован.