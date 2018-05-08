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«ВКонтакте» добавила поиск пользователей по номеру телефона
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    «ВКонтакте» добавила поиск пользователей по номеру телефона

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    «ВКонтакте» добавила поиск пользователей по номеру телефона

    Москва, 8 мая. Социальная сеть «ВКонтакте» добавила новую функцию для своих пользователей. Как оказалось, теперь владельцы аккаунтов могут искать профили других людей по номерам телефонов из списка контактов.

    Воспользоваться функцией для поиска других аккаунтов в социальной сети будет непросто. Так, после импорта «ВКонтакте» не будет отображать пару «пользователь — номер телефона».

    «Чтобы максимально обезопасить пользователей от деанонимизации в результатах импорта отображаются не только знакомые из телефонной книги, но и несколько профилей схожих пользователей», — заявил пресс-секретарь социальной сети Руслан Карболсунов.

    Он также добавил, что соцсеть «ВКонтакте» строго ограничивает число запросов такого типа.

    Эксперты сообщили, что возможность искать профили людей по номеру телефона появилась еще пять лет назад. Однако отключить функцию стало возможным только в этом году. Стоит отметить, что пользователи могут изменить видимость своего аккаунта, зайдя в раздел «настройки».

     

    Автор: Дарья Смолина
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