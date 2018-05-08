Курды в Сирии «отходят» от своих кураторов из спецслужб США и Израиля: правы ли СМИ

Информационное агентства Regnum опубликовало аналитический материал о том, что сирийские курды перестали доверять своим кураторам – спецслужбам США и Израиля и начали налаживать диалог с Тегераном. Насколько это соответствует действительности — разбирался ФАН.

В качестве доказательства этого тезиса приводятся переговоры делегации сирийских курдов во главе с Халидом Атия и главного советника верховного лидера Ирана Али Акбара Велайети, которые прошли в Тегеране 2 мая.

«Выяснение, какие именно курдские племена Сирии представляет данная депутация и лично Атия, — дело ближайшей перспективы. Но сам визит говорит о том, что в среде сирийских курдов более нет и намека на единство. Это не исключает, что по возвращении из Ирана и переговоров Атии с другими сирийскими курдами в их среде повторится тот внутренний раздор, который царил в 201415 гг., когда сирийские курды решали — переходить ли на сторону США и Израиля, участвовать ли в авантюре с созданием SDF и его вооруженных формирований. Примечательно, что приняли сирийских курдов на самом высшем уровне» — пишет Regnum.

Автор материала обратил внимание на цитату, которую взяли иранские СМИ из переговоров Велайети с сирийскими курдами:

«Я уверен, что курды, проживающие в Сирии, никогда не позволят США и Израилю занять их земли. Наши курдские братья в Сирии доказали, что они никогда не позволят США и сионистскому режиму внедриться в их страну, — сказал Велайети. — Нет сомнений в том, что секрет успеха сирийской нации заключается в ее национальном единстве между племенами и религиями страны. К счастью, в Сирии различные этнические группы, такие как арабы, курды и последователи разных религий, живут в мире и придерживаются единой позиции в борьбе с внешними силами, и христиане тоже плечом к плечу с сирийской нацией сыграли значительную роль в борьбе против врага».

Автор Regnum делает из этого вывод, что сирийские курды, наконец, убедились, что их реальными союзниками могут выступать только шииты:

«Как Иран, так и шиитские добровольческие ополчения, координируемые Ираном. И трагедия Африна, трагедия курдов и езидов этого города наглядно показала сирийским курдам, что США и Израиль всегда готовы «слить» курдов».

О том, так ли это на самом деле, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Эксперт в первую очередь подчеркнул, что курдский вопрос в настоящее время является одним из базовых и ключевых не только для Сирии:

«Решение курдской проблемы необходимо, оно залог мира и процветания всех народов Ближнего Востока. В этой ситуации курды стали заложником «большой игры», которую проводят Соединенные Штаты Америки. Очевидно, что США преследуют свои собственные интересы, которые никоим образом не совпадают с интересами курдов. И для Соединенных Штатов курды — не более чем пушечное мясо, которое можно использовать для противостояния с геополитическими противниками Вашингтона».

По мнению собеседника ФАН, та политика, которую США проводят в отношении курдской общины и в Ираке, и в Сирии должна убедить курдское общество в том, что Соединенные Штаты не являются их союзником и другом.

«Но курдская община не едина и даже в настоящее время она не является монолитом, она не вся консолидирована на проамериканской позиции. Однако «Демократические силы Сирии», в том виде, в каком они существуют сейчас, являются младшим союзником и, по сути, сателлитом, США. Конечно, то, что руками SDF делают американцы в северных и восточных районах Сирии, в том числе, и в отношении местного арабского населения, конечно, является показательным и негативным опытом».

«Демократические силы Сирии» при поддержке коалиции США захватили значительные районы на севере и востоке Сирии. На подконтрольных территориях провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор курдские вооруженные формирования насильно навязывают местному арабскому населению свои законы, культуру и традиции, принудительно заставляя вступать в свои ряды. Подобные притеснения арабов уже привели к появлению народных ополчений, которые посильно пытаются бороться с курдским присутствием. Но курды не оставляют попыток создать свое квазигосударственное образование для функционирование которого нужны не только незаконно захваченные нефтяные и газовые месторождения, но и поддержка Соединенных Штатов.

Владимир Шаповалов считает, что не нужно придавать переговорам в Иране большой вес: