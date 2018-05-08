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Сирия: курды атаковали позиции САА в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия: курды атаковали позиции САА в Дейр-эз-Зоре

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    Сирия: курды атаковали позиции САА в Дейр-эз-Зоре

    Дамаск, 8 мая. В провинции Дейр-эз-Зор зафиксированы столкновения между курдскими отрядами Демократических сил Сирии (SDF) и проправительственными силами САР. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, курды предприняли попытку атаковать позиции сирийской армии в населенном пункте Сальхия, однако правительственным силам удалось отбить нападение курдов. Отмечается, что прикрываясь борьбой с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), коалиция США при поддержке SDF укрепляют свои позиции на востоке Дейр-эз-Зора, где сосредоточены основные нефтяные месторождения.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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