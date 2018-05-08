Медведев поблагодарил Путина за доверие и предложение возглавить правительство РФ

Москва, 8 мая. Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие и предложение возглавить правительство.

«Благодарю Путина за доверие и предложение возглавить правительство. Готов сделать всё для развития нашей страны», — передает корреспондент ФАН слова Медведева из здания Государственной думы.

При этом Медведев подчеркнул, что главная цель правительства — качественный прорыв в экономике, социальной и других сферах.

Ранее глава РФ и Медведев прибыли в Госдуму, где рассмотрят кандидатуру Медведева на назначение председателем правительства.