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Медведев поблагодарил Путина за доверие и предложение возглавить правительство РФ
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    Медведев поблагодарил Путина за доверие и предложение возглавить правительство РФ

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    Медведев поблагодарил Путина за доверие и предложение возглавить правительство РФ

    Москва, 8 мая. Исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие и предложение возглавить правительство.

    «Благодарю Путина за доверие и предложение возглавить правительство. Готов сделать всё для развития нашей страны», — передает корреспондент ФАН слова Медведева из здания Государственной думы.

    При этом Медведев подчеркнул, что главная цель правительства — качественный прорыв в экономике, социальной и других сферах.

    Ранее глава РФ и Медведев прибыли в Госдуму, где рассмотрят кандидатуру Медведева на назначение председателем правительства.

    Автор: Дана Балан
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