Путин объяснил в Госдуме, почему предлагает кандидатуру Медведева на пост премьер-министра

Москва, 8 мая. Президент России Владимир Путин, прибыв на заседание Госдумы РФ, где сегодня рассматривается вопрос о назначении главы кабмина, оценил работу Дмитрия Медведева на этом посту и объяснил, почему предлагает его кандидатуру на этот пост, передает корреспондент ФАН.

По его словам, он возглавлял правительство в сложный период, при этом кабмин смог наращивать возможности РФ без погони за краткосрочными эффектами.

«Эти годы были сложными, Россия столкнулась с такими ситуациями, казавшимися острыми и драматичными. Несмотря на это, правительству удалось не только решить неординарные проблемы, но и наращивать обороты развития страны. Эта работа строилась профессионально и честно. Естественно и на долгосрочную перспективу», — сказал глава государства.

Он отдельно подчеркнул, что все достигнутое за последние годы создает прочную основу для движения вперед.