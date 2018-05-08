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Путин объяснил в Госдуме, почему предлагает кандидатуру Медведева на пост премьер-министра
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    Путин объяснил в Госдуме, почему предлагает кандидатуру Медведева на пост премьер-министра

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    Путин объяснил в Госдуме, почему предлагает кандидатуру Медведева на пост премьер-министр

    Москва, 8 мая. Президент России Владимир Путин, прибыв на заседание Госдумы РФ, где сегодня рассматривается вопрос о назначении главы кабмина, оценил работу Дмитрия Медведева на этом посту и объяснил, почему предлагает его кандидатуру на этот пост, передает корреспондент ФАН.

    По его словам, он возглавлял правительство в сложный период, при этом кабмин смог наращивать возможности РФ без погони за краткосрочными эффектами.

    «Эти годы были сложными, Россия столкнулась с такими ситуациями, казавшимися острыми и драматичными. Несмотря на это, правительству удалось не только решить неординарные проблемы, но и наращивать обороты развития страны. Эта работа строилась профессионально и честно. Естественно и на долгосрочную перспективу», — сказал глава государства.

    Он отдельно подчеркнул, что все достигнутое за последние годы создает прочную основу для движения вперед.

    Автор: Алексей Громов
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