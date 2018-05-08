Надо действовать: Путин призвал незамедлительно приступить к выполнению новых майских указов

Москва, 8 мая. Для реализации новых майских указов необходима консолидация всего сообщества, заявил президент России Владимир Путин в Государственной думе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вы знаете, что вчера мы подписали указ о национальных целях и стратегических задачах», — констатировал президент.

Путин напомнил, что новые майские указы коснулись социальной политики, экономики, демографической ситуации в стране, развития отечественных технологий и науки. Глава страны отметил, что для их выполнения необходима консолидация всего общества. Он также добавил, что приступать к их реализации необходимо незамедлительно.

«Реализация национальных программ потребует слаженных усилий всех ветвей власти, — подчеркнул Путин. — Ориентиры заданы масштабные, и для нас значим вклад каждого».