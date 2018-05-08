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Надо действовать: Путин призвал незамедлительно приступить к выполнению новых майских указов
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    Надо действовать: Путин призвал незамедлительно приступить к выполнению новых майских указов

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    Надо действовать: Путин призвал незамедлительно приступить к выполнению новых майских указов

    Москва, 8 мая. Для реализации новых майских указов необходима консолидация всего сообщества, заявил президент России Владимир Путин в Государственной думе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Вы знаете, что вчера мы подписали указ о национальных целях и стратегических задачах», — констатировал президент.

    Путин напомнил, что новые майские указы коснулись социальной политики, экономики, демографической ситуации в стране, развития отечественных технологий и науки. Глава страны отметил, что для их выполнения необходима консолидация всего общества. Он также добавил, что приступать к их реализации необходимо незамедлительно.

    «Реализация национальных программ потребует слаженных усилий всех ветвей власти, — подчеркнул Путин. — Ориентиры заданы масштабные, и для нас значим вклад каждого».

    «Рассчитываю на вашу готовность участвовать в общей работе», — обратился президент к депутатам. — Времени на раскачку у нас нет. Надо действовать».

    Надо действовать: Путин призвал незамедлительно приступить к выполнению новых майских указов

    Автор: Катерина Тимошенская
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