Музыкальные стикеры могут появиться в Instagram

Москва, 8 мая. Социальная сеть Instagram может запустить функцию, благодаря которой пользователи смогут прикреплять к сторис музыкальные стикеры.

Необходимую композицию можно будет найти с помощью ручного поиска или поиска по категориям. Длительность трека будет ограничиваться длиной самой истории, то есть не сможет превышать 15 секунд, пишет «НьюИнформ».

Отмечается, что авторские права при этом нарушаться не будут. Внедрение функции будет возможно благодаря договоренности Facebook со звукозаписывающими студиями. Руководство Instagram пока возможную новинку не прокомментировало.

Напомним, ранее Instagram запустил тестирование функции встроенных платежей.