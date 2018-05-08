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Путин прибыл в Госдуму, чтобы представить кандидатуру Медведева на пост премьера
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    Путин прибыл в Госдуму, чтобы представить кандидатуру Медведева на пост премьера

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    Путин прибыл в Госдуму, чтобы представить кандидатуру Медведева на пост премьера

    Москва, 8 мая. В настоящее время президент РФ Владимир Путин прибыл в Государственную Думу, где он, как ожидается, представит кандидатуру Дмитрия Медведева на утверждение в качестве главы правительства России.

    В Госдуме должно состояться первое выступление президента РФ после прошедшей вчера инаугурации перед российскими парламентариями.

    Напомним, после инаугурации правительство России в полном составе ушло в отставке, после чего президент назначил экс-премьер-министра временно исполняющим обязанности главы кабмина. Кандидатура Медведева должна быть утверждена парламентом, после чего премьер приступит к формированию нового правительства, которое обязано будет в течение нового президентского срока исполнить новые «майские указы» Владимира Путина, касающиеся повышения уровня жизни в России.

    Путин прибыл в Госдуму, чтобы представить кандидатуру Медведева на пост премьера

    Автор: Валентин Меликов
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