Путин прибыл в Госдуму, чтобы представить кандидатуру Медведева на пост премьера

Москва, 8 мая. В настоящее время президент РФ Владимир Путин прибыл в Государственную Думу, где он, как ожидается, представит кандидатуру Дмитрия Медведева на утверждение в качестве главы правительства России.

В Госдуме должно состояться первое выступление президента РФ после прошедшей вчера инаугурации перед российскими парламентариями.

Напомним, после инаугурации правительство России в полном составе ушло в отставке, после чего президент назначил экс-премьер-министра временно исполняющим обязанности главы кабмина. Кандидатура Медведева должна быть утверждена парламентом, после чего премьер приступит к формированию нового правительства, которое обязано будет в течение нового президентского срока исполнить новые «майские указы» Владимира Путина, касающиеся повышения уровня жизни в России.