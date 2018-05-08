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Медведев: Санкции против России подтверждают масштабный сбой в мировой политике
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    Медведев: Санкции против России подтверждают масштабный сбой в мировой политике

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    Медведев: Санкции против России подтверждают масштабный сбой в мировой политике

    Москва, 8 мая. Санкции против России являются свидетельством масштабного сбоя в мировой политике. Об этом заявил на выступлении в Госдуме и.о. премьер-министра РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Мы видим как быстро меряется мир. Еще несколько лет назад он был другим. Я имел ввиду не столько санкции: они лишь подтверждают масштабный сбой у мировой политике, — заявил врио премьера. — Россия была и будет значимой частью глобального мира, как бы нас ни пытались вытеснить на обочину глобальной повестки дня».

    Медведев подчеркнул, что Россия не занимается самоизоляцией и выстраивает отношения со всеми странами.

    Автор: Катерина Михайлиди
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