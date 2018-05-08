Медведев: Санкции против России подтверждают масштабный сбой в мировой политике

Москва, 8 мая. Санкции против России являются свидетельством масштабного сбоя в мировой политике. Об этом заявил на выступлении в Госдуме и.о. премьер-министра РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы видим как быстро меряется мир. Еще несколько лет назад он был другим. Я имел ввиду не столько санкции: они лишь подтверждают масштабный сбой у мировой политике, — заявил врио премьера. — Россия была и будет значимой частью глобального мира, как бы нас ни пытались вытеснить на обочину глобальной повестки дня».

Медведев подчеркнул, что Россия не занимается самоизоляцией и выстраивает отношения со всеми странами.