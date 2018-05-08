Москва, 8 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в попытках разместить в Сирии «очень опасное оружие» с целью атаковать еврейское государство. По его мнению, «режим в Тегеране» отрицает право Израиля и открыто призывает его уничтожить.

«Иран стремится разместить в Сирии очень опасное оружие, чтобы применить его специально с целью нашего уничтожения», — заявил он после переговоров с президентом Кипра Никосом Анастиадисом и премьером Греции Алексисом Ципрасом.

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман заверил, что власти страны не собираются вмешиваться во внутренние дела Сирии, но не позволят Ирану создать на территории САР военные базы, которые, по его мнению, нацелены на Израиль.

Стоит отметить, что Иран является одной из стран-гарантов перемирия в Сирии. 7 мая роль Тегерана в урегулировании конфликта в САР оценили в МИД РФ.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, роль, которую играет Иран в борьбе с терроризмом, имеет значение не только для Сирии, но и для всего региона. Она отметила, что отношение к Ирану, которое складывается со стороны Запада, в первую очередь, со стороны США, не принесет «ни мира, ни спокойствия в регион, не принесет большей безопасности в Европе».