«Паралич властей, гражданская война или символический жест»: политолог рассказал, что ждет Армению с премьером Пашиняном

Москва, 8 мая. Лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» (Исход) Никол Пашинян стал новым премьером Армении. О том, какие сценарии ждут страну после его избрания, рассказал заведующий кафедрой общей политологии ВШЭ Леонид Поляков. По мнению политолога, оптимистичный сценарий развития событий наименее вероятен.

По его словам, парламент будет тормозить формирование Пашиняном состава кабмина из исключительно фракции оппозиции. «Это как минимум реальный паралич власти, если она не будет работать синхронно, если движение Пашиняна и самого правительства будет наталкиваться на саботаж в парламенте», — сказал Поляков в комментарии РИА Новости.

При этом он отметил, что есть и другой вариант, который не исключает «резких действий» со стороны Пашиняна.

«Если Пашинян начнет реальный передел в стране ресурсов, это вызовет неизбежное серьезное сопротивление элит, которые не захотят отдавать нынешние позиции. В этом случае это не будет тихий саботаж, это будет открытая гражданская война», — добавил он.

Указал политолог и на третий сценарий, согласно которому, избрание Пашиняна на самом деле не более чем «символический жест», и правящая партия «будет готова работать с ним в одной упряжке». Однако, как добавил специалист, из-за того, что сейчас в стране столкнулись интересы разных групп, «оптимистичный сценарий можно ставить в последнюю очередь».

Напомним, волнения в Армении начались 13 апреля. Акции протеста возглавил Пашинян. Участники демонстраций выступали против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны. В середине апреля оппозиция заявила о начале в Армении "бархатной революции". Тем не менее, парламент избрал Саргяна на этот пост, однако уже 23 апреля он подал в отставку из-за положения дел в стране.

Стоит отметить, что ранее в конституцию Армении были внесены поправки, наделяющие именно премьера самыми широкими полномочиями при руководстве республикой.

Сегодня Пашинян заявил, что считает военное сотрудничество с РФ «главным фактором обеспечения безопасности Армении», а также рассказал о планах развивать отношения с Китаем, Индией, Грузией, Ираном, а также странами Евросоюза.