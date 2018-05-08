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Российские актеры снялись в ролике РЕН ТВ ко Дню Победы
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    Российские актеры снялись в ролике РЕН ТВ ко Дню Победы

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    Российские актеры снялись в ролике РЕН ТВ ко Дню Победы

    Москва, 8 мая. Известные российские актеры накануне Дня Победы снялись в ролике РЕН ТВ, в котором читают стихотворение Вероники Тушновой «Кукла».

    В эфире РЕН ТВ Михаил Пореченков, Петр Федоров, Михаил Трухин и Сергей Горобченко прочитали стихотворение «Кукла», написанное поэтессой в 1943 году. На фоне кадров военной хроники, советских детей во время эвакуации и блокады актеры читают строки об ужасах войны. 

    Также российский телеканал презентовал ролик, в котором главные роли исполнили школьники из Москвы. Они благодарят ветеранов за то, что им не пришлось узнать войну. Социальные проекты РЕН ТВ направлены на сохранение памяти о героическом подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны. 

    Автор: Ирина Селезнева
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