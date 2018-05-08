Российские актеры снялись в ролике РЕН ТВ ко Дню Победы

Москва, 8 мая. Известные российские актеры накануне Дня Победы снялись в ролике РЕН ТВ, в котором читают стихотворение Вероники Тушновой «Кукла».

В эфире РЕН ТВ Михаил Пореченков, Петр Федоров, Михаил Трухин и Сергей Горобченко прочитали стихотворение «Кукла», написанное поэтессой в 1943 году. На фоне кадров военной хроники, советских детей во время эвакуации и блокады актеры читают строки об ужасах войны.

Также российский телеканал презентовал ролик, в котором главные роли исполнили школьники из Москвы. Они благодарят ветеранов за то, что им не пришлось узнать войну. Социальные проекты РЕН ТВ направлены на сохранение памяти о героическом подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны.