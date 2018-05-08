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Украина не получит ничего: США поставили ультиматум Порошенко
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    Украина не получит ничего: США поставили ультиматум Порошенко

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    Украина не получит ничего: США поставили ультиматум ПорошенкоКиев, 8 мая. Правительство США поставило президенту Украины Петру Порошенко ультиматум: или активная борьба с коррупцией или отказ от выдвижения на второй срок.

    Об этом в своем аккаунте на Facebook написал грузинский и украинский оппозиционер Михаил Саакашвили.

    «На встрече с помощником госсекретаря США, Митчелл прямо сказал Порошенко, что или Порошенко выполнит свои обещания по борьбе с коррупцией или он должен отказаться от второго срока. На что Порошенко ответил, что пойдёт на второй срок и сказал, что именно НАБУ мешает борьбе с коррупцией», — пишет Саакашвили.

    На что американцы незамедлительно ответили угрозой прекращения поставок противотанковых комплексов Javelin, а также другой помощи от администрации президента США.

    «Теперешняя власть Украины больше не получит от администрации Трампа ничего», — передает позицию американских властей украинский оппозиционер.

    Стоит отметить, что одобрение населением Украины политических действий Порошенко приближается к нулю. Шансы на переизбрание тают на глазах, украинцы уже готовы выдвинуть деятелей шоу-бизнеса в качестве новых управленцев.

    Автор: Екатерина Кухарева
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