Реальная конкуренция Boeing и Airbus: эксперт оценил проект российско-китайского CR929

Первый полет создаваемого Российской Федерацией и Китаем широкофюзеляжного самолета CR929 должен состояться примерно в 2025 году. Об этом сообщил главный инженер Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC) Ян Чжиган.

«Проект CR929 реализуется согласно плану. Предполагается, что к 2025 году состоится первый полет самолета», — сообщил он.

По его же словам, в настоящее время стороны только приступают к разработке и проектированию самолета. Однако в будущем, благодаря квалифицированным инженерам, лайнер будет отвечать всем заявленным техническим характеристикам. CR929 получит самые современные композитные материалы и высокотехнологичную бортовую систему. Его базовая версия сможет вмещать 280 пассажиров и перевозить их на дальность в 12 тысяч километров.

Проект самолета будет создаваться в Российской Федерации, а сборка производиться в Шанхае. Общий бюджет программы оценивается в 13 млрд долларов.

«По характеристикам этот самолет будет приблизительно сопоставим с Boeing-777, потому что только они летают на такие большие дистанции с большой вместительностью пассажиров. Единственное, чем он себя будет оправдывать, — это дальними перелетами, ведь для Китая, с их народонаселением — это отличное решение. Им нужны большие самолеты с большой дальностью полета. А тот факт, что разработки будут вестись у нас в России — это нормально, китайцы знают наши КБ, наши технологии. Так что это реальная конкуренция Boeing и Airbus», — сообщил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

Собеседник ФАН уточнил, что разделение ответственности в проекте пойдет странам-участницам проекта только на пользу. Россия предоставит технологии и документацию, а Китай будет заниматься сборкой, так как у него дешевая рабочая сила и дешевые материалы.

«Действительно, дешевле будет производить их там, но у нас все равно останутся чертежи и технологии, которые впоследствии можно будет использовать для создания перспективного отечественного самолета, если конечно такой потребуется, ведь у нас есть такие самолеты, как Ил-86, Ил-96 — большие самолеты, которые уже летают по нашим линиям. Нас это вполне устраивает и больше не нужно, так как у нас не так много народу. Кстати, в последнее время в России строят самолеты средней дальности, среднемагистральные, с дальностью порядка 6000 километров и вместительностью в 200 кресел», — заключил эксперт.

При этом, за счет производства CR929 в Китае, конечная стоимость самолета будет на 20% ниже рыночной, что сделает его серьезным конкурентом для американских и европейских авиалайнеров. О создании проекта было официально объявлено в мае 2017 года. Ранее сообщалось, что в 2018 году программа CR929 перейдет к этапу эскизного проектирования.