ЕС отреагировал на назначение Пашиняна премьером Армении

Ереван, 8 мая. Европейский союз рассчитывает на сотрудничество с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном и его правительством в рамках реализации соглашения о расширенном партнерстве. Об этом говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и европейского комиссара по политике добрососедства Йоханнеса Хана.

«ЕС надеется на сотрудничество с Николом Пашиняном и его правительством в осуществлении подписанного в ноябре прошлого года соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией в целях дальнейшего укрепления демократии, верховенства закона и уважения прав человека, а также создания процветающей и жизнеспособной страны на благо всех граждан Армении», — говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечено, что для достижения поставленных целей необходим всесторонний диалог между всеми политическими заинтересованными сторонами.

Напомним, лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян избран на пост главы правительства страны большинством голосов депутатов. За него отдали голоса 59 депутатов, высказались против – 42.