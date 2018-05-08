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ЕС отреагировал на назначение Пашиняна премьером Армении
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    ЕС отреагировал на назначение Пашиняна премьером Армении

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    ЕС отреагировал на назначение Пашиняна премьером Армении

    Ереван, 8 мая. Европейский союз рассчитывает на сотрудничество с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном и его правительством в рамках реализации соглашения о расширенном партнерстве. Об этом говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и европейского комиссара по политике добрососедства Йоханнеса Хана.

    «ЕС надеется на сотрудничество с Николом Пашиняном и его правительством в осуществлении подписанного в ноябре прошлого года соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией в целях дальнейшего укрепления демократии, верховенства закона и уважения прав человека, а также создания процветающей и жизнеспособной страны на благо всех граждан Армении», — говорится в заявлении.

    Также в заявлении отмечено, что для достижения поставленных целей необходим всесторонний диалог между всеми политическими заинтересованными сторонами.

    Напомним, лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян избран на пост главы правительства страны большинством голосов депутатов. За него отдали голоса 59 депутатов, высказались против – 42.

    Автор: Дарья Смолина
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