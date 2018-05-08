СК РФ завершил расследование по делу уральского барда Новикова

Екатеринбург, 8 мая. В Свердловской области завершены следственные действия в отношении барда и худрука екатеринбургского театра Эстрады Александра Новикова, который обвиняется в афере со средствами дольщиков строительства жилого комплекса в Екатеринбурге.

Как говорится в сообщении Следственного комитета Российской Федерации, «следственные действия в отношении известного шансонье и его сообщников по делу о хищении денежных средств пайщиков жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс».

Фигурантами дела являются сам бард, а также бывший заместитель министра экономики Свердловской области и директор ООО «Светояр» Лариса Ассонова.

По словам руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Алексея Шмакова, дело расследовалось в рамках уголовного дела по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», передает агентство Ura.ru.

Обвиняемые перечислили более 54 млн рублей на счета различных организаций якобы для проведения строительных работ, которые по факту были уже выполнены и оплачены ранее.