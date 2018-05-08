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СК РФ завершил расследование по делу уральского барда Новикова
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    СК РФ завершил расследование по делу уральского барда Новикова

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    СК РФ завершил расследование по делу уральского барда Новикова

    Екатеринбург, 8 мая. В Свердловской области завершены следственные действия в отношении барда и худрука екатеринбургского театра Эстрады Александра Новикова, который обвиняется в афере со средствами дольщиков строительства жилого комплекса в Екатеринбурге. 

    Как говорится в сообщении Следственного комитета Российской Федерации, «следственные действия в отношении известного шансонье и его сообщников по делу о хищении денежных средств пайщиков жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс».

    Фигурантами дела являются сам бард, а также бывший заместитель министра экономики Свердловской области и директор ООО «Светояр» Лариса Ассонова.

    По словам руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Алексея Шмакова, дело расследовалось в рамках уголовного дела по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», передает агентство Ura.ru.

    Обвиняемые перечислили более 54 млн рублей на счета различных организаций якобы для проведения строительных работ, которые по факту были уже выполнены и оплачены ранее. 

    Автор: Тимур Румянцев
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