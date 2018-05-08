Президент Армении назначил Пашиняна премьер-министром

Ереван, 8 мая. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении премьер-министром страны лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна, сообщили в пресс-службе главы государства.

Ранее, 8 мая, Пашинян большинством голосов депутатов был со второго раза избран на должность премьера Армении. За оппозиционера проголосовали 59 депутатов, 42 при этом выступили против.

Как уточнили в пресс-службе, президент страны подписал указ о его назначении.

Напомним, глава партии «Гражданский договор» Никол Пашинян 17 апреля объявил о начале «бархатной революции» в стране.