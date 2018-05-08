Ким Чен Ын в Китае назвал условие отказа КНДР от ядерного оружия

Москва, 8 мая. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын во вторник на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином назвал условие отказа Пхеньяна от ядерного оружия.

По его словам, у КНДР не будет необходимости в нем, если заинтересованные стороны откажутся от враждебной политики в отношении Пхеньяна, передает агентство Синьхуа.

«Нужно только, чтобы заинтересованные стороны отказались от враждебной политики и угроз безопасности в отношении КНДР, тогда у северокорейской стороны не будет необходимости в обладании ядерным оружием, а денуклеаризация будет осуществима», — сказал Ким Чен Ын.

Он отметил, что Северная Корея надеется на всестороннее продвижение процесса политического урегулирования проблемы Корейского полуострова, достижение продолжительного мира и стабильности в регионе и окончательную денуклеаризацию полуострова.

«Мы надеемся, что заинтересованные стороны предпримут ответственные и последовательные подходы, синхронизируют меры, чтобы всесторонне продвигать процесс политического урегулирования на Корейском полуострове», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и северокорейского лидера Ким Чен Ына прошли 7 и 8 мая в китайском городе Далянь. Китайская сторона в ответ поддержала стремление Северной Кореи к денуклеаризации.