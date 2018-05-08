Цветы, мультиварка в подарок. С Днем Победы ветерана войны Нину Хомякову поздравляют начальство и коллеги. В этом году старейший сотрудник «Почты России» отмечает 70 лет трудового стажа.

«У нас вас осталось мало, всего четыре ветерана, которые работают у нас во всем макрорегионе. Вы — одна из них. Нина Семеновна, эта та самая малость, что мы можем сделать. Спасибо вам большое», — выражает благодарность руководитель макрорегиона «Москва» «Почты России» Алла Бондаренко.

Нине Хомяковой было 14, когда немцы сбросили бомбы на Киев. Осенью 1941-го родной город — Истру — сожгли, четверо братьев ушли на фронт. Всю войну девушка проработала на Тушинском машиностроительном заводе. В 1947-м с войны вернулся двоюродный брат — начальник полевой почты.

«Мама ему говорит: «Тимофей, ну что же Нина всю войну на станке. Возьми! У тебя столько там знакомых. Возьми ее к себе!» Он меня взял», — вспоминает ветеран войны и труда Нина Хомякова.

Прижелезнодорожный почтамт при Павелецком вокзале стал второй и, пожалуй, последней записью в трудовой книжке. За 70 лет Нина Хомякова прошла почти все должности: сопровождала вагоны, принимала и сортировала груз, работала диспетчером.

«Вот берешь его за верхушку, как называется? За корешок. И вот так вот берешь, как ногой — вот так! И он летит. Вжик! И лег!» — делится рабочими секретами Нина Семеновна и тут же вспоминает еще один эпизод из своей трудовой биографии, — если мы ехали во Владивосток, мы в Омске покупали еду. Там продавали прямо зимой замороженного, чуть ли не целого барашка. И варили, и любили, и отдыхали, — все это была наша семья!»

В свои 92 ветеран войны и труда, «Мастер связи», кажется, способна дать фору молодым. Коллеги берегут почетного сотрудника и уже махнули рукой на разговоры о заслуженном отдыхе. Нина Семеновна без родного предприятия свою жизнь не мыслит. И продолжает работать — ведет учет почтовых поступлений.

«Хочется мне еще быть, не то что нужной — сейчас мы все нужны. Но хочу быть с людьми», — объясняет свою позицию Нина Хомякова.

«Молодые, мы, конечно, наверное, более нежные. А Нина Семеновна и все ее одногодки, скажем так, они закаленные. То, что они делают, они учат молодежь, а для нас это самое важное», — считает Алла Бондаренко.

Нина Хомякова вдохновляет молодых; воспитывает четверых правнуков, и мечтает встретить юбилейную, 75-ю годовщину Победы. Семь десятков лет трудового стажа для ветерана – не предел. Впереди — столетний юбилей. Коллеги наказали непременно встретить его вместе.