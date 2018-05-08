Меню
Технологии
В ГИБДД рассказали, откуда взялись номера лимузина «Кортежа» Путина
#Соцсети
«Существует вероятность подавиться»: россияне отреагировали на план Волкера по возвращению Крыма
Следующая новость
Загрузка...

    В ГИБДД рассказали, откуда взялись номера лимузина «Кортежа» Путина

    49

    В ГИБДД рассказали, откуда взялись номера лимузина «Кортежа» Путина

    Москва, 8 мая. Номера для президентского лимузина из проекта «Кортеж» были выданы Госавтоинспекцией при регистрации авто. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

    Ранее СМИ сообщили, что новый лимузин президента РФ, на котором Владимир Путин 7 мая приехал на инаугурацию в Большой Кремлевский дворец, получил номера со старой «Волги».

    «Данные номера на конкретный автомобиль были выданы ГИБДД при его регистрации», — сообщил источник РИА Новости.

    Напомним, ранее Путин использовал Mercedes. Однако теперь ездит на новом автомобиле проекта «Кортеж» черного цвета. Как сообщали СМИ, номер инаугурационного лимузина президента России Владимира Путина ранее принадлежал «Волгам», а также был закреплен за автомобилем Daewoo Sens.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.