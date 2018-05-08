В ГИБДД рассказали, откуда взялись номера лимузина «Кортежа» Путина

Москва, 8 мая. Номера для президентского лимузина из проекта «Кортеж» были выданы Госавтоинспекцией при регистрации авто. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

Ранее СМИ сообщили, что новый лимузин президента РФ, на котором Владимир Путин 7 мая приехал на инаугурацию в Большой Кремлевский дворец, получил номера со старой «Волги».

«Данные номера на конкретный автомобиль были выданы ГИБДД при его регистрации», — сообщил источник РИА Новости.

Напомним, ранее Путин использовал Mercedes. Однако теперь ездит на новом автомобиле проекта «Кортеж» черного цвета. Как сообщали СМИ, номер инаугурационного лимузина президента России Владимира Путина ранее принадлежал «Волгам», а также был закреплен за автомобилем Daewoo Sens.