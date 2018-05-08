Депутат бундестага призвал Германию вспомнить, что «Берлин освободили не американцы, а русские»

Берлин, 8 мая. Граждане Германии не должны забывать, что их предки, как и весь мир, были избавлены от нацизма не странами Запада, а Советским Союзом, призвал накануне 9 мая депутат немецкого бундестага из фракции левых Ян Корте. Он заявил, что Германия должна почтить огромные жертвы, принесенные гражданами и армией СССР.

Корте напомнил членам немецкого парламента, что в России нет ни одной семьи, которая не была бы затронута развязанной германским нацизмом самой разрушительной войной в истории человечества и в силу этого на Германии лежит «особая ответственность» перед Россией. Советский Союз, напомнил депутат, потерял 27 миллионов человек, оказав самое сильное сопротивление нацизму из всех стран Европы.