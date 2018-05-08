Депутат бундестага призвал Германию вспомнить, что «Берлин освободили не американцы, а русские»
Берлин, 8 мая. Граждане Германии не должны забывать, что их предки, как и весь мир, были избавлены от нацизма не странами Запада, а Советским Союзом, призвал накануне 9 мая депутат немецкого бундестага из фракции левых Ян Корте. Он заявил, что Германия должна почтить огромные жертвы, принесенные гражданами и армией СССР.
Корте напомнил членам немецкого парламента, что в России нет ни одной семьи, которая не была бы затронута развязанной германским нацизмом самой разрушительной войной в истории человечества и в силу этого на Германии лежит «особая ответственность» перед Россией. Советский Союз, напомнил депутат, потерял 27 миллионов человек, оказав самое сильное сопротивление нацизму из всех стран Европы.
«Берлин должен не только признать заслуги русского народа в победе над Третьим рейхом и почитать память отдавших за это жизнь, но и исходить из этого в выстраивании отношений с Москвой», — приводит слова парламентария Neue Osnabrucker Zeitung.