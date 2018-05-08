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«Джон, вы причиняете вред США»: Трамп запретил Керри участвовать в переговорах по Ирану
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    «Джон, вы причиняете вред США»: Трамп запретил Керри участвовать в переговорах по Ирану

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    «Джон, вы причиняете вред США»: Трамп запретил Керри участвовать в переговорах по Ирану

    Москва, 8 мая. Президент США Дональд Трамп потребовал от бывшего американского госсекретаря Джона Керри «держаться подальше» от переговоров по ядерному соглашению с Ираном. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

    Керри выступает за сохранение соглашения по иранской ядерной программе. Как сообщили СМИ, бывший госсекретарь США за этот год несколько раз встречался с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, чтобы найти решение по ядерной сделке.

    «Джон, вы причиняете вред США»: Трамп запретил Керри участвовать в переговорах по Ирану

    Эти шаги вызвали возмущение Трампа, которое он традиционно выразил в социальной сети.

    «Джон Керри не может свыкнуться с тем фактом, что у него была возможность и он ее упустил! — написал Трамп в Twitter. — Держитесь подальше от переговоров, Джон, вы причиняете вред своей стране!»

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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