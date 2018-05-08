«Джон, вы причиняете вред США»: Трамп запретил Керри участвовать в переговорах по Ирану
Москва, 8 мая. Президент США Дональд Трамп потребовал от бывшего американского госсекретаря Джона Керри «держаться подальше» от переговоров по ядерному соглашению с Ираном. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.
Керри выступает за сохранение соглашения по иранской ядерной программе. Как сообщили СМИ, бывший госсекретарь США за этот год несколько раз встречался с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, чтобы найти решение по ядерной сделке.
Эти шаги вызвали возмущение Трампа, которое он традиционно выразил в социальной сети.
«Джон Керри не может свыкнуться с тем фактом, что у него была возможность и он ее упустил! — написал Трамп в Twitter. — Держитесь подальше от переговоров, Джон, вы причиняете вред своей стране!»
John Kerry can’t get over the fact that he had his chance and blew it! Stay away from negotiations John, you are hurting your country!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2018