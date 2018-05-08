Вакцина против фашизма. Колонка Руслана Мармазова

В 1941-1945 годах наш народ очень качественно привили против фашизма. Под «нашим» я понимаю, разумеется, огромное и очень правильное сообщество советских людей, которое и сейчас даже, не глядя на дикие системные усилия противника, не удалось полностью разрушить. Великая Отечественная война на генном уровне заложила нам сложную гамму качеств, черт характера, чувств и эмоций. Как минимум, у нас есть четкое осознание немыслимого масштаба беды, которая тогда случилась, представление о чудовищной трагедии и огромных жертвах, но при этом — и ни с чем несравнимая гордость победителей. Сломали-таки хребет гадине фашистской, вбили кол осиновый в зловонную ее яму. И сделали это не какие-то там пришельцы из космоса, а простые люди, наши деды и прадеды.

Знак свыше

Соглашусь, что вакцина затронула не всех. Неизбежно находятся отбросы рода человеческого. Тогда, в середине прошлого века, изверги напяливали повязки полицаев и гнали земляков в газовые камеры. Они есть и теперь — те, кто лупят из пушек по мирным кварталам Донбасса. Но, в общем и целом, за исключением упомянутых исключений, прививка Великой Отечественной дала приличный иммунитет. Его хватило на несколько поколений.

Со временем, конечно, действие начинает несколько ослабевать. Давно все это было, многие события выглядят с колокольни современности как что-то абстрактное, сугубо историческое, может быть, и важное, но к нам сегодняшним, якобы, не имеющее прямого отношения. В конце концов, катастрофические по многим показателям события Отечественной войны 1812 года через двести с лишним лет воспринимаются много легче, веселее даже: летучие гусары, Бородино, казаки в Париже. Да, Москву, правда, сожгли, но потом ведь новую отстроили, лучше прежней.

С каждым годом и даже днем становится все меньше участников, свидетелей Великой Отечественной войны. С ними уходит историческая память, рвется, не сочтите за пропагандистский штамп, связь времен. Постепенно все могло бы сгладиться, отшлифоваться, заретушироваться, превратиться в сюжеты для фильмов, не более. И вот тут Господь вмешался. Я рассматриваю события последних лет — не самые простые, противоречивые — именно как урок нам всем, чтобы не забывали и ни в коем случае не вздумали допустить повторения этих ужасов.

Полк планетарного значения

Как знать, может, именно для этого и нужны были все мерзости майданов и повылезавшие из-под могильных камней призраки фашистов прошлого? Чтобы нормальные люди, а их ведь большинство, встрепенулись, ощутили, как хрупок мир, поняли и зарубили на распрекрасных своих носах, что свастика, которую наши предки сурово растоптали кирзовыми сапогами в 40-е годы, может дать всходы. Причем обильные и в неожиданном месте. Украина, политая кровью советских солдат, как никакая другая из бывших республик СССР, вдруг двинулась по фазе и стала зиговать напропалую. Россию эта проблема тоже касается, и тут очень даже есть, что коричневое корчевать. Но Украина превзошла самые нелепые ночные кошмары.

Зато сразу Великая Отечественная из давнего, несколько покрытого уже пылью события стала совершенно живым и реальным явлением современной жизни. И как-то очень ясно нарисовалась линия фронта, и стало очевидно, где добро, а где зло, где жизнь, а где смерть.

А еще теперь уж вряд ли кому-то в трезвом уме и твердой памяти придет в голову спорить, что иммунитет против фашизма надо постоянно поддерживать. Нет для этого лучшего средства, чем память и правда. Вот тут-то на улицы и вывалил многомиллионный «Бессмертный полк». Не только в России или бывших советских республиках, а по всему миру, где живут потомки воинов Великой Отечественной.

Идея эта сколь проста, столь грандиозна и величественна. Почему раньше «Бессмертный полк» не ощетинился портретами славных и героических предков, Знаменами Победы и не полоснул темноту гвардейскими лентами? Наверное, не было такой острой нужды, как сейчас. Точнее, она была, только не было массового понимания. Это ответ на шевельнувшихся и даже уже позволивших себе лить людскую кровь нацистов новейшего времени.

Будем жить!

«Бессмертный полк», теперь уж задним умом понятно, был обречен на громадный успех. Просто потому, что «нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой». И не только в России, разумеется. Наши воины, которых мы всегда чтили, помнили, в один миг перестали быть абстрактными, пусть и очень близкими людьми. Они обрели зримые образы. К скупым строчкам с обелисков братских могил добавились реальная боль и огромная ответственность. За что ответственность? За мир. За жизнь.

Почему, полагаете, беснуется нечисть и в России (либеральная тусня на заорском подсосе), и, тем более, на Украине (там поселковые либералы давно и стремительно трансформировались в фашистов)? Да потому, что понимают: такой размах нельзя ни искусственно создать, ни срежиссировать. Тут все не по разнарядке, а как раз по велению сердца. И это никакой не пафос.

Помню, когда в воюющем с украинскими нацистами Донецке впервые прошел марш «Бессмертного полка», люди строились в колонну за многие часы до начала. Волновались, как будто могут уйти без них. Для каждого участие было чрезвычайно важным! Десятки тысяч человек вышли на улицы с портретами солдат Великой Отечественной и новобранцев «Бессмертного полка», которые погибли совсем недавно — в нашу текущую Малую Отечественную.

Конечно, враги пытаются опорочить, измарать эту светлую идею. Слабенько это у них выходит. Убого. Сначала, помните, наверное, пробовали рассказать, что людей сгоняют. Что это бюджетников нещадно эксплуатируют и все такое прочее. Умора! Даже сами себе рассказчики не шибко верили. Недавно наскочил на интервью одного украинского дегенерата от политики. Он сообщает публике, что портреты бойцов Великой Отечественной (для Украины теперь — Второй мировой) продаются в российских магазинах, а после мероприятия их выбрасывают в мусорку. Тупее ничего не придумаешь. Интересно, в каком супермаркете портрет моего деда можно купить, а?

Жжет нечисть новоявленную «Бессмертный полк»! Задача ведь у современных гитлерят — стереть память о великой победе. Они уже наизнанку выворачиваются, но ничего не выходит. В этом году придумали ответить на «Бессмертный полк» в Киеве «бессмертной дивизией СС «Галичина». Ну, во всяком случае, это честно: не скрывают, чьими идейными наследниками являются. Только все равно ведь ничего не получится. Сила в правде, а у фашистов одна гниль в душах.

Война в Донбассе, крымская весна и «Бессмертный полк» укрепили иммунитет, полагаю, еще поколения на 2-3 вперед. Мне приятно видеть, как трепетно мои уже взрослые дочки готовятся к 9 Мая. Что мой дед — их прадед — теперь для них конкретный человек, героический воин, которым можно и должно гордиться. В общем, прорвемся, это уж я точно знаю. Как говорил капитан Титаренко из фильма «В бой идут одни «старики», которого сыграл замечательный актер и мой земляк из Донбасса Леонид Быков: «Будем жить!»