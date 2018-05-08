Роскомнадзор разблокировал более 3,7 млн IP-адресов Google

Москва, 8 мая. Пресс-служба Роскомнадзора сообщила о снятии блокировки шести подсетей Google, введенной из-за запрета мессенджера Telegram. Как стало известно, подсети разблокированы с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов.

Как говорится в сообщении, Роскомнадзор снял с блокировки шесть подсетей Google (более 3,7 млн IP-адресов) в рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram.

«При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются», — отметили в ведомстве.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Роскомнадзор также заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров за предоставление доступа к Telegram.