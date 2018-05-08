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Роскомнадзор разблокировал более 3,7 млн IP-адресов Google
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    Роскомнадзор разблокировал более 3,7 млн IP-адресов Google

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    Роскомнадзор разблокировал более 3,7 млн IP-адресов Google

    Москва, 8 мая. Пресс-служба Роскомнадзора сообщила о снятии блокировки шести подсетей Google, введенной из-за запрета мессенджера Telegram. Как стало известно, подсети разблокированы с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов.

    Как говорится в сообщении, Роскомнадзор снял с блокировки шесть подсетей Google (более 3,7 млн IP-адресов) в рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram. 

    «При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются», — отметили в ведомстве.

    Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Роскомнадзор также заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров за предоставление доступа к Telegram. 

    Автор: Тимур Румянцев
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