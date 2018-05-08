Хоть ежом, хоть ершом: Пушков шуткой ответил на воинственный выпад президента Эстонии
Москва, 8 мая. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление главы Эстонии Керсти Кальюлайд, высоко оценившей уровень профессионализма эстонских военных.
Глава Эстонии в восторге от учений "Еж-2018": "Никто не посмеет нас тронут, если мы будем, как "Еж". Но не стоит беспокоиться: будь Эстония хоть ежом, хоть ужом или даже ершом, трогать ее никто и так не будет. Зачем и кому она сдалась? Ей не следует преувеличивать свое значение.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 7, 2018
«... Не стоит беспокоиться: будь Эстония хоть ежом, хоть ужом или даже ершом, трогать ее никто и так не будет. Зачем и кому она сдалась? Ей не следует преувеличивать свое значение», — пошутил парламентарий в своем микроблоге социальной сети Twitter, комментируя воинственный выпад Кальюлайд.
Напомним, в мае на территории Эстонии проходят масштабные военные учения Siil-2018 («Еж-2018»), в которых участвуют 15 тыс. военнослужащих.
Ранее эстонский лидер Кальюлайд посетила учения и отметила высокий уровень боевой подготовки военных.