Хоть ежом, хоть ершом: Пушков шуткой ответил на воинственный выпад президента Эстонии

Глава Эстонии в восторге от учений "Еж-2018": "Никто не посмеет нас тронут, если мы будем, как "Еж". Но не стоит беспокоиться: будь Эстония хоть ежом, хоть ужом или даже ершом, трогать ее никто и так не будет. Зачем и кому она сдалась? Ей не следует преувеличивать свое значение.