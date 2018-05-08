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«За что боролись, на то и напоролись»: политолог рассказал о задачах Пашиняна на посту премьера Армении
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    «За что боролись, на то и напоролись»: политолог рассказал о задачах Пашиняна на посту премьера Армении

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    «За что боролись, на то и напоролись»: политолог рассказал о задачах Пашиняна на посту премьера Армении

    Москва, 8 мая. Политолог Араик Степанян объяснил, «за что боролся и на что напоролся» армянский народ, и рассказал, какие цели и задачи будут приоритетными для оппозиционера Никола Пашиняна на посту премьер-министра Армении.

    По мнению эксперта, главная задача избранного Пашиняна теперь заключается в том, чтобы не разочаровать народ. Политолог отметил, что за короткий срок оппозиционеру предстоит провести закон о выборах в Армении, а затем обеспечить прозрачность и демократичность выборов в стране, «чтобы результаты ни у кого не вызывали вопросов». Если же Пашиняну это не удастся, армянский народ ждет горькое разочарование, считает Степанян.

    «Если Пашиняну удастся провести такие выборы — честь и хвала ему. Пока никаких других задач у этого правительства нет», — подчеркнул он в интервью «Пятому каналу».

    «За что боролись, на то и напоролись»: политолог рассказал о задачах Пашиняна на посту премьера Армении

    Как напомнил Степанян, армяне вышли на протесты потому, что посчитали несправедливыми состоявшиеся выборы. Политолог также предположил, что Пашинян сохранит за собой пост премьера в течение года или двух до проведения выборов, когда победившая партия сможет сформировать новое правительство и выбрать нового премьер-министра.

    Напомним, в апреле в Ереване после избрания премьер-министром бывшего президента страны Сержа Саргсяна прошли массовые акции протеста. На этом фоне Саргсян подал в отставку. Новым премьер-министром Армении стал возглавлявший протестные акции Никол Пашинян. За него проголосовали 59 депутатов.

    Автор: Василий Котов
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