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Сирия: первая партия боевиков эвакуирована из Хомса в Идлиб
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    Сирия: первая партия боевиков эвакуирована из Хомса в Идлиб

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    Сирия: первая партия боевиков эвакуирована из Хомса в Идлиб

    Дамаск, 8 мая. Более 2,8 тысяч боевиков и членов их семей покинули северные районы провинции Хомс. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    По данным источника, более 2,8 тысяч боевиков и членов их семей были переправлены из северного Хомса в северо-западные районы провинции Идлиб. Эвакуация первой партии боевиков осуществлялась в районе города Эр-Растан, откуда боевики были эвакуированы на 62 автобусах.

    Ожидается, что в ближайшее время из Хомса будет эвакуирована еще одна крупная партия боевиков и членов их семей. Вывод боевиков осуществляется в рамках соглашения, заключенного между боевиками и сирийским правительством, которое предполагает их беспрепятственный выход в северо-западную часть провинции Идлиб.

    Автор: Алексей Громов
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